В ВОЗ заявили о замедлении распространения коронавируса в Европе

https://static.news.ru/photo/e2a9932a-7b44-11ea-a229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Распространение коронавируса нового типа замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы, включая Испанию и Италию. Об этом 10 апреля заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

За последнюю неделю мы увидели замедление распространения коронавируса в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Италия, Испания, Германия и Франция, — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах. В этой связи он обратил внимание на рост числа инфицированных в сельских районах Африки.

Ранее NEWS.ru писал, что чёткий прогноз о том, сколько продлится пандемия коронавируса, дать невозможно. Никто в мире не может назвать сроков её окончания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, учёные пока не могут предсказать дальнейшее поведение вируса, поскольку наблюдают за ним всего три месяца. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в настоящее время ведётся разработка комплексного плана, направленного на предотвращение распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.