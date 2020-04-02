В ВОЗ заявили о неэффективности имбиря при лечении от коронавируса

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что, вопреки устоявшемуся мнению, имбирь неэффективен в лечении от коронавируса.

При этом людей призвали не отказываться от продукта. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уверен, что любое средство, которое люди используют, чтобы почувствовать себя лучше, оказывает положительное действие, так как вселяет надежду на выздоровление.

Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние, — заявил он.

Однако имбирь совершенно не эффективен против коронавируса. По словам Райана, на сегодняшний день нет доказанного действенного способа лечения COVID-19, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские учёные планируют провести часть испытаний вакцины от COVID-19 в наиболее пострадавших от коронавируса странах.