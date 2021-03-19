В ВОЗ заявили, что польза вакцины от AstraZeneca перевешивает риски

https://static.news.ru/photo/34e10d7c-88d1-11eb-ba83-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришёл к выводу, что польза препарата от AstraZeneca перевешивает риски. Об этом говорится в его заявлении, распространённом в Женеве.

Ранее сообщалось, что некоторые страны приостановили в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире, — цитирует ТАСС заявление ВОЗ.

Отмечается, что комитет организации тщательно изучил последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca. По мнению специалистов, тромбы — достаточно распространённое явление.

Кроме того, как писал NEWS.ru, вакцина шведско-британского производства AstraZeneca может не только влиять на образование тромбов, но и вызывать кровотечение. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.