В ВОЗ заявили, что будут новые штаммы коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции далека до своего завершения в мире, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан при посещении ЮАР. Она считает, что вариант «омикрон» не последний и человечество столкнётся с новыми штаммами вследствие мутации коронавируса. Слова сотрудника ВОЗ процитировала местная телерадиокомпания SABC.

Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. <...> Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы ещё не достигли конца пандемии, — отметил Сваминатан.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что мировое сообщество на протяжении десятилетий может испытывать последствия от пандемии коронавируса. Он также отметил, что в мире наблюдается резкий рост заболеваемости от «омикрон»-штамма коронавируса. По словам Гебрейесуса, смертность растёт в большинстве регионов планеты, а число новых случаев COVID в мире за последние 10 недель уже превысило данные за весь 2020 год.

Завлабораторией биотехнологии Института вирусологии НИЦ им. Гамалеи Сергей Альховский также считает, что на «омикроне» пандемия не остановится и за ним появятся новые штаммы. К тому же «омикрон» не сможет до конца вытеснить «дельту», и антитела к нему, по всей вероятности, не защитят от предыдущего варианта коронавируса.