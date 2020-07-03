В ВОЗ засомневались во второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/909165aa-bd51-11ea-b504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может не наступить. Об этом 3 июля на брифинге заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Уверенности в том, что придёт вторая волна, нет, — цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

Он назвал спекуляциями предположения об очередном обострении эпидемиологической ситуации во время смены сезона. Райан считает, что трудно прогнозировать, как в будущем поведёт себя вирус. Представитель ВОЗ добавил, что потенциал новой волны основан на том, что COVID-19 — это респираторный вирус, а они имеют тенденцию быть сезонными.

Эксперт подчеркнул, что нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик пандемии, поскольку вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи. В связи с этим Райан призвал бросить все силы на борьбу с инфекцией сейчас.

Вместе с тем директор программы ВОЗ отметил, что если вторая волна все-таки случится, то с ней будут бороться более эффективно, основываясь на ошибках и достижениях во время первой.

Ранее директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик заявил, что второй волны коронавирусной инфекции может не быть. По его словам, есть все основания полагать, что COVID-19 станет одним из эндемических и будет циркулировать постоянно. Он добавил, что SARS-CoV-2 будет с людьми до тех пор, пока нет вакцины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что, если случится вторая волна коронавируса, российские власти встретят её во всеоружии. По его словам, руководство страны знает, что делать, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Между тем вирусолог Михаил Щелканов, пять лет назад предсказавший вспышку COVID-19, заявил, что вторая волна заболевания ожидает РФ через две недели после «возрождения коронавируса», зафиксированного ВОЗ в Европе. Вспышка, скорее всего, произойдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Кроме того, в опасности находится Владивосток, потому что через этот город граждане Китая возвращаются на родину. Остановить распространение коронавирусной инфекции можно только с помощью закрытия границ. Однако это сделать невозможно, так как много россиян проживают за рубежом, писал NEWS.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли более 5,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 739 879 человек), на втором — Бразилия (1 496 858 человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 3 июля июня в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции (+6718 за последние сутки), 437 893 человека выздоровели (+8915 за последние сутки), 9859 умерли (+176 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 223 530 заболевших (+659 за последние сутки), 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Красноярский край, ХМАО, Воронежская и Иркутская области. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 129. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.