В ВОЗ захотели запретить женщинам пить алкоголь

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.

В документе говорится , что страны должны повышать осведомлённость граждан о вреде алкоголя. Особое внимание в этом случае нужно уделить просвещению женщин детородного возраста, детей и беременных.

Такая обеспокоенность организации за чужое репродуктивное здоровье связана с тем, что алкоголь до и во время беременности может привести к развитию у плода различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению.

Кроме того, в ВОЗ обеспокоены тем фактом, что алкоголь оказывает негативное воздействие на психическое и физическое состояние женщины. Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от алкоголя.

В Сети подобная инициатива вызвала резко негативный отклик. Организацию обвинили в сексизме. Некоторые юзеры заметили, что только женщина имеет право решать, пить ей алкоголь или нет.

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