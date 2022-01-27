В ВОЗ высказались о вакцинации от коронавируса подростков и детей

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в организации не видят каких-то тревожных сигналов в связи с вакцинацией подростков и детей от коронавируса, передаёт «Россия 24». Однако, по её словам, к этому нужно подходить с осторожностью — корректировать дозы и проводить клинические исследования.

Здесь внимание огромно, так что мы не видим каких-то тревожных сигналов или знаков в процессе вакцинации [подростков и детей]. Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование — всё это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало, — рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Вуйнович добавила, что сейчас уже многие страны решились на вакцинацию подростков и детей, так как штамм «омикрон» перешёл в эту возрастную группу. И если раньше они не были сильно поражены болезнью, то сейчас есть случаи госпитализации.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили о беспрецедентном росте заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших выросло в 14 раз. Примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, первая партия вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Москву, запись на вакцинацию откроется в ближайшее время.