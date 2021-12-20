18+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович нашла признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19
22:13, 20 декабря 2021
В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID-19 Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В России можно наблюдать признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. При этом она призвала не терять бдительность.

Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться, — сказала Вуйнович.

По её словам, в стране остаётся высокий уровень заболеваемости, близкий к 30 тысячам случаев в сутки.

Ранее схожую точку зрения высказал инфекционист Андрей Поздняков. Он, в частности, заявил, что четвёртая волна коронавируса в России пока не идёт на спад, но выходит на стабильное плато. При этом он считает, что к этому привели не действия людей, но темпы вакцинации сыграли важную роль.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео