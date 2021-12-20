В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID-19

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Прививка от коронавируса вошла в национальный календарь профилактических прививок. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся лица 60 лет и старше.

Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2, — сказано в документе, который подписал глава Минздрава Михаил Мурашко. К...