В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID-19
Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович нашла признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:13, 20 декабря 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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В России можно наблюдать признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. При этом она призвала не терять бдительность.
Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться, — сказала Вуйнович.
По её словам, в стране остаётся высокий уровень заболеваемости, близкий к 30 тысячам случаев в сутки.
Ранее схожую точку зрения высказал инфекционист Андрей Поздняков. Он, в частности, заявил, что четвёртая волна коронавируса в России пока не идёт на спад, но выходит на стабильное плато. При этом он считает, что к этому привели не действия людей, но темпы вакцинации сыграли важную роль.