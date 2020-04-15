Здоровье

В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России

15:29, 15 апреля 2020 554
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что число заболевших коронавирусом в РФ продолжит расти на этой неделе.

Эпидемиологическая линия показывает, что это ещё фаза роста. К сожалению, на этой неделе ещё будет рост, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

По состоянию на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим. 

По оценке академика РАН, пульмонолога и завкафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александра Чучалина, эпидемия коронавируса в России может закончиться к началу или середине июня, писал NEWS.ru.

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