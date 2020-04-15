В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/e854ad5c-7f16-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что число заболевших коронавирусом в РФ продолжит расти на этой неделе.

Эпидемиологическая линия показывает, что это ещё фаза роста. К сожалению, на этой неделе ещё будет рост, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

По состоянию на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

По оценке академика РАН, пульмонолога и завкафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александра Чучалина, эпидемия коронавируса в России может закончиться к началу или середине июня, писал NEWS.ru.