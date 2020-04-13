В ВОЗ сообщили, чем опасно неправильное ношение медицинской маски

https://static.news.ru/photo/d7b2837e-7d50-11ea-8711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинскую маску нельзя носить дольше двух часов, иначе использующий её человек становится источником инфекции. Также индивидуальное средство защиты не должно быть мокрым. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, медицинская маска не может полностью защитить человека от инфекции. Как отметила Вуйнович, инфекция точно попадёт в организм, если использовать только одно средство защиты, при этом забывая о соблюдении дистанции и личной гигиене.

Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять своё поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования её можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции, — приводит слова представителя ВОЗ в России агентство RNS.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев оценил новый способ защиты от коронавирусной инфекции. Россияне всё чаще во избежание заражения используют пластиковые экраны для лица. По его словам, их эффективность весьма сомнительна.