В ВОЗ рекомендовали усовершенствовать вакцины для борьбы с «омикроном»

Существующие вакцины от COVID-19 должны быть обновлены и усовершенствованы для борьбы с новыми штаммами, включая «омикрон». Об этом говорится в промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передаёт РИА Новости.

Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространение вируса в дополнение к предотвращению развития тяжёлой формы заболевания и смерти, — г оворится в сообщении.

В организации отметили, что до тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновлять. Это позволит обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность.

Ранее специалисты ВОЗ определили, что при использовании вирусных векторных препаратов и препаратов на основе технологии мРНК эффективность составила от 61% до 91%. Применение только препаратов с технологией мРНК показало эффективность в пределах 69–90%, а эффективность вакцин с платформой вирусного вектора аденовируса составила от 43% до 89%. При этом эффективность разных препаратов против госпитализации из-за коронавируса превысила 95%.