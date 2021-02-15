В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 сделать прививку

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку. Это связано с тем, что не у всех перенёсших инфекцию развивается сильный иммунный ответ.

Как сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, речь идёт «особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов». Поэтому ВОЗ всё-таки рекомендует сделать прививку.

Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы [коронавирусом], — цитирует её РИА Новости.

Сваминатан добавила, что положительным моментом является то, что иммунная система распознаёт аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если человек прежде был инфицированы, про получении вакцины, она сработает, как усилитель иммунного ответа.

Она также заявила, что учёные пока не знают, сколько длится иммунитет после того, как человек переболел коронавирусом. Также неизвестно, как вакцина от COVID действует на детей.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова заявила, что в данный момент во всём мире существует примерно 40 тысяч вариантов возбудителя коронавирусной инфекции. В ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» она рассказала, что специалистам известно о большом количестве накопленных штаммов.

По словам эксперта, основные мутации сгруппированы экспертами в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам. В связи с этим следует быть готовыми оперативно модифицировать вакцины, чтобы сохранять их эффективность в борьбе с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.