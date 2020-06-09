В ВОЗ рассказали, когда пациент с COVID-19 наиболее заразен для окружающих

https://static.news.ru/photo/07d3a5f6-aaec-11ea-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты с коронавирусом заражают больше людей в первые дни заболевания. Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове.

По её словам, в период развития симптомов заболевания в организме человека содержится наибольшее количество частиц COVID-19.

Мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания, — заявила Ван Керкхове.

Она добавила, что сейчас данные ограничены для окончательных выводов. По её словам, пациенты с лёгкими и умеренными симптомами коронавируса заразны в течение первых 8–9 дней. В случае тяжёлого протекания болезни опасность заражения окружающих сохраняется дольше, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире.