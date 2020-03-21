https://static.news.ru/photo/289845a4-6c16-11ea-842b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не подтвердили информацию о том, что люди лучше переносят коронавирус, если привиты от сезонного гриппа.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта, — заявил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 310 тысяч случаев заражения, более 13 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 95 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в данный момент на территории России 52,7 тысячи граждан страны находятся под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 22 марта сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.