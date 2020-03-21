https://static.news.ru/photo/3934f8a6-6beb-11ea-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о том, насколько эффективна вакцинация от сезонного гриппа при коронавирусе нового типа.

Официальный представитель организации Тарик Язаревич пояснил, что эффективность прививок от гриппа при COVID-19 не подтверждена. Кроме того, у специалистов нет данных о том, облегчает ли такая вакцинация симптомы коронавируса.

Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта, — приводит сообщение Тарика Язаревича РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудник кафедры инфекционных болезней РУДН Светлана Попова объяснила, что вакцинация от гриппа не может защитить человека от коронавирусной инфекции, так как это «совершенно разные вирусы».