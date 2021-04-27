ВОЗ призвала россиян соблюдать противовирусные меры в праздники

https://static.news.ru/photo/e8bf807e-a74b-11eb-831a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время майских праздников россиянам следует помнить о мерах безопасности и избегать мероприятий в закрытых помещениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиту Вуйнович.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия желательно проводить на улице. Если же такой возможности нет, то следует по возможности ограничить продолжительность мероприятия и число присутствующих на нём людей, чтобы обеспечить соблюдение дистанции. Вуйнович также напомнила о масочном режиме, личной гигиене и необходимости проветривать помещения.

Люди могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску и соблюдать физическую дистанцию, находясь среди друзей и родственников, но эти меры играют значительную роль в защите здоровья и обеспечении безопасности каждого, — приводит агентство её слова.

Представитель ВОЗ добавила, что тем, кто планирует какие-либо поездки, следует избегать скоплений людей в транспорте.

Ранее сообщалось, что врач-эпидемиолог Елена Белякова предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом в период длинных выходных в мае. По её словам, люди будут собираться большими компаниями и таким образом способствовать распространению инфекции, поскольку среди них с большой вероятностью могут быть те, кто переносит заболевание бессимптомно.