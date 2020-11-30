В ВОЗ предрекли новую пандемию из-за неконтролируемого приёма антибиотиков

https://static.news.ru/photo/d701e81c-3316-11eb-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Неконтролируемый приём антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавирусной инфекции может привести к гораздо худшей пандемии. Об этом на пресс-конференции заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Их нужно принимать только по назначению врача. А все врачи должны очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — цитирует ТАСС представителя Всемирной организации здравоохранения.

По её словам, неконтролируемый приём лекарств может привести к тому, что мир столкнётся с гораздо худшей пандемией. Речь идёт о микроорганизмах, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам.

Вуйнович добавила, что в таком случае людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, потому что антибиотики окажутся неэффективны.

Сейчас нам очень важно понять, что коронавирус дал толчок, чтобы снова пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания как со стороны врачей, так и общества, — сказала представитель ВОЗ.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев заявил, что при лечении коронавирусной инфекции на дому ни в коем случае не стоит принимать антибиотики. Дело в том, что такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы. По его словам, специалисты назначают антибиотики только в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной.

Тем не менее, отметил медик, занимаясь самолечением от коронавирусной инфекции лёгкой и средней тяжести, люди нередко принимают комбинацию из двух-трёх антимикробных препаратов. В лучшем случае неправильное применение таких лекарств при самолечении не даст результатов. Зачастую же оно провоцирует серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов, предупредил он. В ряде случаев это может привести к смерти. Более того, подобные случаи уже происходили, писал NEWS.ru.