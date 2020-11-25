В ВОЗ посоветовали россиянам отказаться от корпоративов

https://static.news.ru/photo/e2afa026-2f26-11eb-91d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам стоит отказаться от участия в массовых новогодних корпоративах. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

В ВОЗ считают, что отказ от участия в таких мероприятиях является одной из мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что большинство людей по-прежнему уязвимы перед заболеванием.

Если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей близко подходят друг к другу, то мне кажется, что мы можем считать, что [в таком случае выйдем] на плато, — цитирует Вуйнович ТАСС.

Она добавила, что для этого также необходимо, чтобы 90% людей соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

ВОЗ всегда отмечала, что на распространение коронавируса можно повлиять на любом этапе пандемии как с помощью индивидуальных, так и более широких мер. При этом общий карантин (локдаун) в организации считают крайней мерой.

Как писал NEWS.ru, ужесточение ограничительных мер в разных регионах страны может быть реализовано в случае, если число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа продолжит увеличиваться.