В ВОЗ положительно оценили процесс регистрации вакцины «Спутник V»

Процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) идёт очень хорошо и может закончиться уже скоро. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. В эфире телеканала «Россия 24» она призналась, что настроена по поводу перспектив препарата «очень оптимистично».

Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду <...>, но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идёт очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать, — сообщила Вуйнович.

По её словам, ВОЗ получила необходимые для регистрации вакцины документы 30 декабря 2021 года. При этом Вуйнович подчеркнула, что решение ВОЗ относительно российской вакцины не сможет помешать странам запрещать въезд на их территорию из России.

Многие страны <...> даже зарегистрированные вакцины некоторые не признают. Мы надеемся, но регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт, — пояснила Вуйнович.

По её словам, решение ВОЗ может повлиять на возможность закупок вакцины «Спутник V» другими странами, поскольку во многих государствах в настоящее время всё ещё наблюдается дефицит антиковидных препаратов.

Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» против тяжёлых случаев COVID превысила 88%.