В ВОЗ оценили способность перчаток защитить от коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эксперты организации не дают рекомендации носить перчатки в общественных местах. По её словам, они советуют лишь проводить дезинфекцию рук и поверхностей.

Руки мыть следует в течение 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком, отметила Вуйнович в беседе с РБК.

Она добавила, что нет однозначного мнения о пользе перчаток в защите от коронавируса, поскольку многое зависит от того, как перчатки использует конкретный человек. Есть и другая проблема.

Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эффективность масок при вирусных инфекциях оставляет желать лучшего. Так было и во время эпидемий гриппа, и во время COVID-пандемии, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Перчатки он тоже назвал лишним средством защиты, потому что COVID-19 на руках не носится. Они полезны только для того, чтобы не мыть часто руки и поберечь кожу.