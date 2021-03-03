В ВОЗ объяснили, почему надо поддерживать меры защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cb03626c-7c53-11eb-9237-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры защиты от коронавируса важно поддерживать из-за непредсказуемости его мутаций. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что новые штаммы коронавируса находятся под пристальным наблюдением всех лабораторий, которые имеют такую возможность. В России тоже проводят генетические исследования.

Какие мутации будут и что может их вызвать, никто не может предусмотреть, поэтому очень важно продолжать те [защитные] меры, которые есть, — цитирует Вуйнович ТАСС.

Она добавила, что ношение масок, личная гигиена и социальная дистанция — по-прежнему необходимые меры в борьбе с пандемией COVID-19.

Очень важно сделать все, что возможно: и вакцины, и физическая дистанция, и гигиена, и маски, потому что надо прекратить распространение вируса, — резюмировала она.

Вуйнович не знает, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. По её словам, одновременно во всех регионах мира должно снизиться число заболевших до уровня ниже эпидемического порога. Когда нагрузка на систему здравоохранения будет такая, чтобы не мешать её нормальной работе, тогда можно будет говорить о победе над вирусом.

Она допустила, что третья волна коронавирусной инфекции вполне может появиться, если люди не будут осторожны, ведь в мире ещё нет коллективного иммунитета, писал NEWS.ru.