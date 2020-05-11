В ВОЗ объяснили, почему медики заражаются коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6293ebde-93a6-11ea-8164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Недостаточно строгие меры дезинфекции, а также нехватка средств индивидуальной защиты являются основными причинами заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников, — заявила она на брифинге в Женеве.

Также к основным причинам заражения медиков ВОЗ относит долгое время работы с заражёнными пациентами.

Ранее руководитель Международного совета медсестёр Говард Кэттон заявил, что минимум 90 тысяч медицинских работников оказались больны коронавирусом. В апреле этот показатель достигал только 23 тысяч. Кэттон считает, что реальное число заражённых медиков может достигать 200 тысяч.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ не уверены, что источником коронавируса был китайский рынок в Ухани. Эксперт организации считает, что рынок играл какую-то роль в распространении, но инфекцию туда мог занести кто-то из покупателей или продавцов, а оттуда она уже распространилась среди населения.