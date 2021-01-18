В ВОЗ не уверены, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения усомнились в том, что коронавирус может наравне с гриппом стать сезонным заболеванием. Точных прогнозов относительно того, как будет вести себя вирус, пока дать невозможно, для этого необходимо провести соответствующие наблюдения в течение нескольких сезонов, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета, — сообщила она «Российской газете» в ответ на вопрос о том, каковы шансы, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.

Он подчеркнула, что даже при создании высокоэффективной вакцины остаётся риск того, что полностью вирус победить не удастся. Согласно наиболее вероятному сценарию, по мнению представителя ВОЗ, коронавирус станет со временем эндемическим заболеванием с низким уровнем угрозы жизни человека.

При этом эксперт отметила, что пока очень сложно анализировать данные о повторных случаях заражения коронавирусом, так как необходимо проводить доскональные тесты, чтобы определить, что в обоих случаях у пациента был именно COVID-19, и исключить ошибки в том или ином диагнозе.

Как сообщал NEWS.ru, с 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».