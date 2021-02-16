В ВОЗ не смогли назвать сроки окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/006f305c-7088-11eb-a05b-96000091f725_660.jpg Мелита Вуйнович Фото: roscongress.org

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович не знает, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции.

По её словам, одновременно во всех регионах мира должно снизиться число заболевших до уровня ниже эпидемиологического порога. Когда нагрузка на систему здравоохранения будет такая, чтобы не мешать её нормальной работе, тогда можно будет говорить о победе над вирусом.

Когда это будет, тяжело сказать, — заявила Вуйнович в интервью на телеканале «Россия 1».

Она допустила, что третья волна коронавирусной инфекции вполне может появиться, если люди не будут осторожны, ведь в мире ещё нет коллективного иммунитета.

Ранее представитель международной группы специалистов ВОЗ Питер Дасзак назвал версию о передаче коронавирусной инфекции через летучих мышей наиболее вероятной. Он считает, что вирус мог первоначально появиться на юге Китая или в Юго-Восточной Азии. Например, он мог попасть на ферму диких животных, а от них могли заразиться либо сотрудники, либо её обитатели — хорьки, барсуки, циветы и енотовидные собаки. Идея передачи COVID-19 от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что комиссия ВОЗ, которая посетила лабораторию в китайской Ухани, формально положила конец дебатам, что вирус мог «сбежать» оттуда. При этом специалист подчеркнула, что назвать проверку комиссии идеальным расследованием нельзя. Биолог убеждена, что достоверно установить, что же происходило в лаборатории в конце 2019 года, практически нереально.