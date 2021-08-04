В ВОЗ не берутся прогнозировать сроки окончания пандемии COVID-19

Мутации коронавируса не позволяют делать достоверных прогнозов о сроках окончания пандемии, которые во многом зависят от скорости достижения коллективного иммунитета. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, сейчас всё ещё остаётся большое количество уязвимых людей, не имеющих иммунитета к вирусу, поэтому делать какие-либо прогнозы тяжело.

Это всё зависит от того, насколько будет доступная вакцина, с какой скоростью мы можем защитить достаточное количество людей всего мира, чтобы достичь коллективного иммунитета и предупредить дальше мутации вируса. Потому что если вирус меняется, если меняет свои характеристики, конечно, мы не можем знать тогда, какая ситуация будет, — сказала представитель ВОЗ.

По последним данным, с начала пандемии коронавируса в мире заразились порядка 199,6 млн человек, умерли более 4,2 млн.

Ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Это необходимо для того, чтобы достаточное количество людей были вакцинированы в мире до конца года.