В ВОЗ назвали самые явные симптомы COVID-19

https://static.news.ru/photo/a44283bc-7752-11ea-96b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышением температуры.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 1». По её словам, самыми явными симптомами заболевания являются лихорадка и температура выше 38 градусов.

Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит, — сказала она.

Харрис сообщила, что после этого у пациентов начинается озноб. По её словам, такие симптомы наблюдаются у более чем 90% инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии.