В ВОЗ назвали самые явные симптомы COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышением температуры.
Об этом она
Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит, — сказала она.
Харрис сообщила, что после этого у пациентов начинается озноб. По её словам, такие симптомы наблюдаются у более чем 90% инфицированных.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии.
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