В ВОЗ напомнили о бесполезном использовании алкоголя против COVID-19

https://static.news.ru/photo/a24d18fe-7f24-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спиртные напитки не только не защищают от заражения коронавирусной инфекцией, но и могут быть опасны для здоровья человека. Об этом 15 апреля напомнили представители Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты подчеркнули, что чрезмерное употребление алкогольной продукции может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем.

Также, как отметили в ВОЗ, от заражения коронавирусной инфекцией не спасёт долгое нахождение на солнце. Предположение, что холодная погода убивает вирус, тоже было опровергнуто экспертами.

Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса — это часто мыть руки, — цитирует «Интерфакс» сообщение от ВОЗ.

Как ранее писал NEWS.ru, употребление спиртных напитков негативно влияет на способность человеческого организма сопротивляться заражению коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Алкоголь действует на клеточном уровне, и заболевание быстрее развивается, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.