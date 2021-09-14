В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для туристов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что требование прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин дискриминационно. В то же время организация не исключает, что со временем такие документы могут ввести, если вакцины станут доступными по всему миру. Об этом сообщил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит РИА Новости.

Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы, — сказал он.

Именно поэтому пока возможность появления прививочных паспортов для туристов исключена. Документ, возможно, будет введён в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, пояснил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Более того, ВОЗ, по его словам, уже работает с государствами, чтобы прийти к унифицированному варианту подобного документа.

Ранее сообщалось, что во Франции у здания Минздрава проходят протесты против обязательной вакцинации медиков. До этого французы выходили на улицы, чтобы выступить против «паспортов здоровья» (так называемых санитарных пропусков).