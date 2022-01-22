В ВОЗ допустили появление более заразных штаммов COVID-19, чем «омикрон»

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила в программе «Наука за пять минут», что будущие варианты COVID-19 могут быть более заразными, чем «омикрон». Специалист подчеркнула, что о свойствах новых штаммов коронавируса пока неизвестно, однако они должны будут превзойти варианты, которые циркулируют сейчас.

Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. «Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность, — подчеркнула эксперт.

По словам Керкхове, новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», однако они также будут избегать воздействия иммунитета.

Эксперт добавила, что хотя и поступает всё больше данных о том, что «омикрон» приводит к менее тяжёлому течению болезни, чем при заражении «дельта»-вариантом, он по-прежнему опасен. Не следует считать его слабым, заключила она.

В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе.

Вполне вероятно, что регион приближается к концу пандемии, — приводит агентство AFP его слова.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии, потому что из-за быстрого распространения этого штамма возрастает вероятность возникновения более опасного варианта коронавируса. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.

Он добавил, что в данное время охват вакцинацией и её темпы недостаточные.