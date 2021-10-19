В Воронежской области почти закончились койки для больных COVID-19

В Воронежской области осталось всего 6% свободных коек для больных коронавирусом. В регионе сложилась опасная ситуация из-за распространения пандемии. Об этом сообщает местный департамент здравоохранения.

Отмечается, что ситуация со временем только ухудшается .

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.

Вирусолог Анатолий Альтштейн до этого в интервью NEWS.ru рассказал, что пандемия коронавируса в России скоро сойдёт на нет. Он отметил, что ничего плохого ждать не стоит. По его словам, показатели заболеваемости довольно высокие. Это объясняется высокой распространённостью штамма «дельта».

Специалист подчеркнул, что несмотря на то что заболеваемость в России более высокая, чем в мире, предпосылок к тому, чтоб «всё закрылось», на данный момент нет.