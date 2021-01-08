В Великобритании заявили, что вакцинация от COVID-19 потребуется ежегодно

https://static.news.ru/photo/1e89386c-5355-11eb-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иммунитет от коронавируса исчезает через несколько месяцев, поэтому вакцинацию потребуется проводить ежегодно, как сейчас от гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С очень большой вероятностью нам придётся разрабатывать программу двойной вакцинации, каждый год прививая людей как от гриппа, так и от коронавируса, — цитирует его телеканал Sky News.

Хэнкок добавил, что в настоящее время достоверные научные данные о длительности иммунитета от коронавируса по-прежнему отсутствуют. Но есть все основания полагать, что он будет сохраняться всего лишь несколько месяцев. В этом случае сыворотку придётся вводить каждый год.

Более того, специалисты считают, что даже после укола вакцины человек может быть носителем коронавируса. В этом случае наличие прививки и антител не отменяют обязанности носить маску.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепунов высказал мнение, что гражданам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, необходимо вакцинироваться только при снижении количества тел до показателей «серой зоны».

Как сообщал NEWS.ru, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что не считает опасным для России новый штамм коронавируса. Викулов пояснил, что этот штамм будет подробно изучен, его исследование продолжается.