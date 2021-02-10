Британские врачи назвали самые частые симптомы заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/8467fde8-6bb1-11eb-8bd9-96000091f725_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Британские врачи в ходе исследования более миллиона жителей страны выявили главные признаки заражения коронавирусом. Речь идёт о повышении температуры, внезапно появившемся и непроходящем кашле, а также о потере способности ощущать запахи или вкусы.

У всех опрошенных участников исследования, сообщивших о наличии любого из этих симптомов или их сочетания, чаще подтверждалось заражение коронавирусом. При этом чем больше симптомов упоминали пациенты, тем выше была вероятность, что результаты теста подтвердят наличие инфекции.

Также больные сообщали о головных болях, ознобе, потере аппетита и боли в мышцах. Чаще на головную боль жаловались дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, о боли в мышцах сообщали в основном в возрастной группе от 18 до 54 лет, а потеря аппетита наблюдалась также у участников исследования старше 55 лет. Озноб в качестве симптома при коронавирусной инфекции встречался во всех возрастных группах.

Полученные нами результаты указывают на то, что многие из инфицированных COVID-19 не будут сдавать анализы, а следовательно, не будут и самоизолироваться, поскольку их симптомы не совпадают с теми, которые указаны в действующем перечне, используемом для выявления инфицированных, — заявил директор программы REACT профессор Пол Эллиотт.

По мнению врачей, при включении в список этих новых симптомов показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом можно было бы довести до 75%, передаёт ТАСС.

Ранее российские исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили антитела против COVID-19, которые способны эффективно нейтрализовать коронавирус и могут быть использованы для создания лекарства от инфекции. Именно этими препаратами от коронавируса лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он принимал специальный экспериментальный коктейль из моноклональных антител на базе препарата Regeneron, писал NEWS.ru.