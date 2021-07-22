В «Векторе» сообщили, что заболевшие гамма-штаммом россияне не привиты

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Заболевшие бразильским штаммом («гамма») коронавируса россияне не были привиты от COVID-19. Об этом сообщили в научном центре «Вектор», передаёт ТАСС.

Привиты заболевшие не были, — цитирует агентство сообщение научного центра.

Отмечается, что генетический мониторинг зафиксировал единичные случаи заражения бразильским штаммом, также называемым гамма-штаммом, и пока нет подтверждений, что он вызывает более тяжёлое течение болезни, чем другие варианты вируса, сообщили учёные.

В «Векторе» полагают, что распространению бразильского варианта помешают «конкурентные преимущества» индийского штамма коронавируса. Всё указывает на то, что бразильский штамм вытесняется.

Ранее в «Векторе» сообщили, что в России выявлены случаи заражения бразильским штаммом «гамма»,