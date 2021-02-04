В «Векторе» рассчитывают, что «ЭпикВакКорона» обеспечит годовой иммунитет

https://static.news.ru/photo/e1f546ea-66ee-11eb-add8-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

У человека, который сделает себе прививку от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпикВакКорона», иммунитет, предположительно, будет сохраняться в течение года. Об этом в разговоре с журналистами сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

В России на сегодняшний день зарегистрированы два препарата от COVID-19: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, над которой работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Непомнящих рассказала, на какой срок сохранения иммунитета рассчитывают специалисты, говоря о вакцинации «ЭпикВакКороной».

Мы рассчитываем, что иммунитет от неё будет сохраняться в течение года, — цитирует РИА Новости заявление представителя «Вектора».

Как ранее передавал NEWS.ru, Центр завершил исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых россиянах. Результаты являются положительными.

В Роспотребнадзоре cообщили, что препарат эффективен на 100%. Этот показатель складывается из иммунологической эффективности и профилактической эффективности.