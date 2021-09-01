В «Векторе» пообещали скорый выпуск «Эпиваккороны-Н» в гражданский оборот

Заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих пообещала скоро выпустить вакцину «Эпиваккорона-Н» в гражданский оборот, пишет ТАСС.

«Эпиваккорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот, — призналась Непомнящих.

«Вектор», находящийся под руководством Роспотребнадзора уже прошёл необходимые проверки, и неделю назад, 26 августа, вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н» получила регистрационное удостоверение от Министерства здравоохранения России.

Ранее эксперты из «Вектора» спрогнозировали риски заболевания южноафриканским штаммом коронавируса С.1.2. в России как маловероятные.