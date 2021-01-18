В «Векторе» перечислили противопоказания к применению «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/fc472860-598d-11eb-a87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» являются только тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительность к компонентам вакцины. Сотрудники ГНЦ «Вектор», разработавшие препарат, сообщили, что перед вакцинацией врач может назначить антигистаминные препараты.

Противопоказанием являются лишь тяжелые формы аллергических заболеваний, а также гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим), — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГНЦ «Вектор».

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии также подчеркнули, что за назначение прививки отвечает врач, который при необходимости может направить на дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также в случае необходимости назначить антигистаминные препараты.

Как писал NEWS.ru, согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она призвала тех, кто уже переболел коронавирусом, не торопиться с прививкой от COVID-19. По её словам, несмотря на то что титр антител к коронавирусу постепенно снижается, организм человека сохраняет определённую защиту от COVID.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».