В «Векторе» не выявили опасных мутаций коронавируса на территории РФ

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Анализ различных штаммов коронавируса не показал значительных изменений в структуре COVID-19, которые бы повышали риски для здоровья людей, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений, — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что коронавирус, как и любой вирус, постоянно видоизменяется и накапливает генетические мутации. В центре «Вектор» постоянно следят за изменениями вируса, чтобы убедиться, что тест-системы, вакцины и лекарственные препараты от СOVID-19 по-прежнему актуальны и эффективны.

И в целом вот эти изменения нового коронавируса, они очень ограничены, и большинство штаммов нового коронавируса, они не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего одна десятая процента, — уточнил представитель «Вектора».

За последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусом. Из числа новых заразившихся у 5678 (19,7%) пациентов недуг проходит без клинических проявлений. Как отметили в оперштабе, общее число граждан РФ с диагностированным COVID-19 выросло до 2 906 503 человек. Темп прироста новых пациентов по стране составляет 1%.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. Из-за появления нового штамма COVID-19 более 20 стран временно приостановили авиасообщение с Лондоном, в том числе и Россия.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.