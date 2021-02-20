В «Векторе» готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа

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Разработку тест-системы и создание вакцины можно начать уже сейчас благодаря оперативному выявлению новой разновидности птичьего гриппа на юге России. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Ранее специалисты этого центра выявили вирус птичьего гриппа на юге России. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик от птиц. Пока заболевание не передаётся от человека к человеку.

Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма, — отметил Максютов в эфире Первого канала.

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии «опаснее, чем коронавирус». По его словам, птичьему гриппу достаточно претерпеть две мутации и он станет смертельной эпидемией со смертностью в 40%.

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей угрозе. Бизнесмен выразил надежду на позитивные перемены. По мнению предпринимателя, COVID-19 уже стал частью повседневной жизни, поэтому правительства должны защищать граждан от пандемии так же, как и от землетрясений, торнадо или других климатических изменений. Он добавил, что благодаря лучшей диагностике было бы можно скорее выявлять заражённых и существенно снизить число умерших от COVID-19, писал NEWS.ru.