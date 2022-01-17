В Туве запретили массовые мероприятия до 1 апреля из-за COVID-19

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и распространением «омикрон»-штамма власти Тувы запретили проведение массовых мероприятий в республике до 1 апреля 2022 года, передаёт на своей странице в ВК пресс-служба мэрии столицы. В Кызыле зафиксирован резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией: за последнюю неделю количество заразившихся увеличилось на 78 случаев по сравнению с предыдущей. За истекшие сутки заболело 39 человек.

Сегодня на аппаратном совещании главы Республики Тыва Людмила Салчак (главный санитарный врач региона) объявила о запрете массовых мероприятий до 1 апреля, — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идёт в том числе о спортивных, творческих, семейных, религиозных и развлекательных мероприятиях. Будет приостановлена работа игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов.

В связи с ростом заболеваемости местным муниципалитетам также поручено усилить противоковидные меры: соблюдение масочного режима, проверка температуры работающих граждан с недопущением к работе больных сотрудников, информационная работа среди населения.

Ранее академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что российская вакцина от коронавируса эффективна против «омикрон»-штамма на 70%. Он назвал такой уровень защиты от COVID-19 высоким и добавил, что необходимо призывать всех вакцинироваться.