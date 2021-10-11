В Москве открылись 20 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

С 11 октября в 10 МФЦ и 10 общественных местах Москвы заработали пункты, где можно сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. У тех, чей экспресс-тест покажет положительный результат, возьмут мазок на ПЦР и попросят оставаться дома до получения результата. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, которую цитирует РИА Новости.

По словам Раковой, положительный результат экспресс-теста на COVID не будет являться подтверждением заболевания. Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов при наличии паспорта или свидетельства о рождении для детей. Услуга будет доступна в том числе в торговых центрах, ГУМе и фудмолле «Депо». При выборе точек учитывались высокая проходимость, удобство для жителей и рассредоточенность точек по Москве.

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Социально ответственным горожанам даётся инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях, — отметила заммэра.

Если экспресс-тест окажется положительным, москвичу рекомендуют подписать согласие на нахождение дома в ожидании результата ПЦР-теста, который в течение суток придёт по СМС, а также отобразится в электронной медкарте. Если он окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтверждённым. К пациенту домой придёт врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

Заммэра уточнила, что экспресс-тесты на COVID проводились в Москве в тестовом режиме с июля. Как выяснилось, в 85% случаев его данные в итоге совпадают с ПЦР, доля ложноположительных тестов составила 2%.

Ранее Ракова заявила, что в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Тестирование на наличие антигена к COVID-19 будет проводиться в обязательном порядке.