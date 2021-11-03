В Томской области до 15 ноября продлён режим нерабочих дней

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней в регионе до 15 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Сообщается, что вместе с нерабочей неделей продлят и школьные каникулы, говорится на сайте областной администрации.

Губернатор напомнил , что на самоизоляции или удалённой работе по-прежнему должны находиться все непривитые старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, и призвал жителей Томской области использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку.

Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома, — приводятся в сообщении слова губернатора.

Он также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, наполняемости залов и входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. Также глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести запрет на посещение общепита и заведений сферы услуг без документов о состоянии здоровья. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесённом заболевании коронавирусом, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Ранее о возможности продления нерабочих дней заявили в Ульяновской и Амурской областях, а также в Республике Коми. Губернатор Коми Владимир Уйба назвал ситуацию в регионе напряжённой, а уровень заболеваемости связал с низким уровнем вакцинации населения. По его словам, решение о продлении нерабочей недели планируется принять 6 ноября.