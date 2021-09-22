В Томске призвали «встретить во всеоружии» четвёртую волну коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил депздраву начать подготовку к возможной четвёртой волне коронавируса. Власти региона уже направили деньги на покупку новых аппаратов ИВЛ и намерены привлечь к работе на скорой помощи выпускников и старшекурсников СибГМУ. Об этом сообщает портал VTomske.ru.
По словам Жвачкина, эпидобстановка
В ситуации, когда коллективный иммунитет ещё не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто ещё не привился. Поэтому мы должны встретить четвёртую волну эпидемии во всеоружии, — сказал томский губернатор.
Ранее главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников рассказал о росте уровня «плато» между волнами коронавируса. Он призвал сохранять и наращивать уровень вакцинации, а также повышать уровень локального иммунитета в носоглотке, через которую вирус попадает в организм. Особенно это касается курильщиков, людей с насморком и низким уровнем влажности воздуха в квартирах.