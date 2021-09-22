В Томске призвали «встретить во всеоружии» четвёртую волну коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил депздраву начать подготовку к возможной четвёртой волне коронавируса. Власти региона уже направили деньги на покупку новых аппаратов ИВЛ и намерены привлечь к работе на скорой помощи выпускников и старшекурсников СибГМУ. Об этом сообщает портал VTomske.ru.

По словам Жвачкина, эпидобстановка может ухудшиться в начале октября и совпасть с пиком сезонных респираторных заболеваний. Он отметил, что с каждой новой волной модификации вируса становятся агрессивнее и заболевание протекает тяжелее. Власти региона направили 100 млн рублей на приобретение дополнительных аппаратов искусственной вентиляции лёгких и сформировали резерв кислородных концентраторов. Число бригад скорой помощи может быть увеличено за счёт выпускников СибГМУ. Также при необходимости будут созданы дополнительные бригады на скорой из числа старшекурсников медвуза.

В ситуации, когда коллективный иммунитет ещё не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто ещё не привился. Поэтому мы должны встретить четвёртую волну эпидемии во всеоружии, — сказал томский губернатор.

Ранее главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников рассказал о росте уровня «плато» между волнами коронавируса. Он призвал сохранять и наращивать уровень вакцинации, а также повышать уровень локального иммунитета в носоглотке, через которую вирус попадает в организм. Особенно это касается курильщиков, людей с насморком и низким уровнем влажности воздуха в квартирах.