В Токийском университете поражение лёгких «омикроном» проверили на хомячках

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает более лёгкую пневмонию, чем штамм «дельта», выяснили специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете. К своим выводам они пришли после опытов на хомячках, сообщает телеканал NHK.

Исследование показало , что степень поражения лёгких при «омикроне» оказалась значительно ниже, чем при «дельте». При этом даже в экспериментах с хомячками специалисты фиксировали летальные случаи среди заражённых «омикроном» грызунов.

Специалисты отмечают, что более легкая форма пневмонии, которую вызывает «омикрон», не должна вводить в заблуждение. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями и в той ситуации находятся в группе повышенного риска.

Ранее стало известно, что у перенёсших штамм коронавируса «омикрон» может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей COVID-19. Это выяснила группа учёных из Орегонского университета здоровья и науки. Однако существует условие — переболевший пациент до болезни должен был быть вакцинирован.