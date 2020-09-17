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В тестах российской вакцины от COVID примут участие 100 жителей Белоруссии

10:29, 17 сентября 2020 17
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Около 100 жителей Белоруссии будут включены в список участников испытаний вакцины от коронавируса производства российского ФГБУ «НИЦЭМ им. Гамалеи».

Планируется, что в Республике Беларусь в исследование будет включено около 100 участников, — передаёт РИА Новости сообщение белорусского Минздрава.

Отмечается, что данные тесты будут проводиться в рамках масштабного исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» на территории Российской Федерации.

Ведомство предложило всем желающим принять участие в испытаниях и подать заявки на сайтах организации здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, по словам главврача московской Инфекционной клинической больницы № 1, уровень антител у привившихся от COVID-19 оказался в несколько раз выше, чем у тех, кто переболел коронавирусом.

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