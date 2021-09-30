В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Администрация Свердловской области ввела обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда работающих граждан. Они должны будут привиться первым компонентом до 1 ноября. Такое постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан, — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что вакцинации подлежат сотрудники сферы образования, обслуживания, общепита, финансовых организаций, муниципальных служб и органов власти. Прививка обязательна для служащих гостиничной сферы, работников парикмахерских, химчисток, театров, концертных залов и спортивных учреждений.

Приказ не распространяется на лиц младше 18 лет и имеющих противопоказания. Отмечается, что граждан, трудящихся на перечисленных в документе должностях, обяжут привиться первым компонентом до 1 ноября, а вторым — до 1 декабря.

Ранее стало известно, что в ближайшее время обязательную вакцинацию от COVID-19 планируют ввести на Украине. Вместе с приказом там будет опубликован перечень профессий, представителям которых будет необходима вакцинация, в частности, постановление коснётся педагогов и работников центральных органов исполнительной власти. В случае уклонения они будут отстранены от работы без сохранения оплаты труда на весь период действия карантинных мер.