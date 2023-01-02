В Москве резко снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве за неделю снизилась на 27%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает MK.RU со ссылкой на данные Роспотребнадзора столицы. В ведомстве подчеркнули, что в течение последних пяти недель отмечается снижение интенсивности эпидемиологического процесса.

Показатели заболеваемости на 52-й неделе снизились во всех возрастных группах. В том числе среди совокупного населения — на 26,8%, — говорится в сообщении управления.

Среди взрослого населения (старше 15 лет) показатель заболеваемости снизился сразу на 29,2%, а среди детей в категории 7–14 лет — на 30,2%. По остальным возрастным группам показатели снижения скромнее.

Среди взрослых по-прежнему сохраняется превышение эпидемических порогов. Преобладает, как и ранее, штамм гриппа А(H1N1)-2009, получивший название свиной грипп.

Ранее заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, что новогодние праздники эффективно влияют на снижение эпидемиологических значений, поскольку являются «естественным локдауном». В такие дни снижается число социальных контактов.