В США считают, что тёплая погода не повлияет на распространение COVID-19

https://static.news.ru/photo/86f18690-76fe-11ea-baca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Весенняя погода не окажет влияния на темпы заражения коронавирусом, но его распространение ближе к лету может замедлиться, считает вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.

Он также подчеркнул, что обычно эпидемии респираторных болезней происходят в нежаркое время года из-за того, что люди менее восприимчивы к ним летом, пишет URA.RU .

Кроме того, по мнению вирусолога, самоизоляция граждан окажет влияние на темпы распространения инфекции — примерно через неделю можно ожидать их первые результаты.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные сообщили, что вспышка коронавирусной инфекции должна снизиться в России к летнему сезону. Как пояснили эксперты, это связано с сухой и тёплой погодой.