В США считают, что тёплая погода не повлияет на распространение COVID-19

Весенняя погода не окажет влияния на темпы заражения коронавирусом, но его распространение ближе к лету может замедлиться, считает вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.
Он также подчеркнул, что обычно эпидемии респираторных болезней происходят в нежаркое время года из-за того, что люди менее восприимчивы к ним летом, пишет
Кроме того, по мнению вирусолога, самоизоляция граждан окажет влияние на темпы распространения инфекции — примерно через неделю можно ожидать их первые результаты.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные сообщили, что вспышка коронавирусной инфекции должна снизиться в России к летнему сезону. Как пояснили эксперты, это связано с сухой и тёплой погодой.
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