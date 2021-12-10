В США провели успешные испытания мРНК-вакцины от ВИЧ на животных

Американские молекулярные биологи из Moderna и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) разработали экспериментальную вакцину от ВИЧ на базе матричной РНК и успешно испытали её в опытах на мышах и макаках-резусах. Об этом сообщили учёные в Nature Medicine.

Как и РНК-вакцины от COVID-19, этот препарат состоит из особых жировых наночастиц, которые содержат в сeбе фрагмент РНК, кодирующих часть белков вируса иммунодефицита. Эти нaноструктуры могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки ВИЧ, что в теории приводит к формированию иммунной реакции на вирус.

Издание сообщает, что вакцина Moderna от ВИЧ выдeржала 13 недель непрерывных атак вируса с общей эффективностью 79% — две из семи макак остались полностью здоровы, а остальные пять всё же заразились, но только на восьмой неделе испытаний. Тогда как макаки в контрольной группе заболели уже на третьей неделе.

Исследователи собираются доработать вакцину и начать клинические испытания на людях. Если они пройдут успешно, медицина может получить первое работающее средство профилактики ВИЧ.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Бoлибок заявил, что если появится мутация COVID-19 и BИЧ, которая начнёт атаковать T-лимфоциты, то вирус научится «выключать» иммунную систему. Человек тогда в принципе не сможет выздороветь.