В США подтвердили эффективность масок против распространения COVID-19

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Перед вакцинированием от коронавирусной инфекции необязательно сдавать тест на антитела и ПЦР-тест. Об этом заявили в Минздраве России.

В письме, направленном Минздравом России в субъекты Российской Федерации, отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М, — говорится в...