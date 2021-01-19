В США подтвердили эффективность масок против распространения COVID-19

Эпидемиологи из Соединённых Штатов доказали, что медицинские маски являются надёжным средством для сдерживания коронавируса. Они обнаружили, что увеличение доли носящих эти защитные средства на 10% утраивает шансы на то, что количество новых распространителей опасного вируса в отдельных регионах США перестанет расти.
Как отметил один из авторов исследования, профессор Северо-Восточного университета (США) Джон Браунштейн в начале пандемии многие специалисты были настроены скептически по отношению к использованию масок для противостояния COVID-19 и считали, что SARS-CoV-2 может свободно проникать в поры простых масок со степенью защиты FFP3.
Почти все страны мира обязали своих граждан носить маски, чтобы замедлить распространение COVID-19. Однако, несмотря на это, их эффективность учёные не подтвердили. Мы показали, что маски действительно полезны для общественного здоровья, однако их одних для остановки вируса недостаточно, — рассказал Браунштейн, слова которого приводит журнал Lancet.