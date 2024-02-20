В США одобрили препарат для борьбы с аллергией на молоко, яйца и орехи FDA одобрило препарат для снижения аллергических реакций на молоко, яйца и орехи

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат на основе омализумаба для снижения пищевых аллергических реакций на молоко, яйца и орехи. Разработкой лекарственного средства занималась биотехнологическая корпорация Genentech, сообщается на сайте FDA.

Хотя этот препарат не устранит пищевую аллергию и не позволит пациентам свободно употреблять пищевые аллергены, его многократное использование поможет уменьшить последствия для здоровья при случайном попадании в организм, — заявила заместитель директора отдела пульмонологии, аллергии и реанимации в Центре по оценке и исследованию лекарственных средств FDA Келли Стоун.

Специалисты провели плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого подтвердили безопасность и эффективность препарата. Они в случайном порядке давали испытуемым либо само лекарство, либо плацебо в течение 16–20 недель. Участники исследования смогли употребить разовую дозу молока, яиц и орехов без каких-либо последствий для организма.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что абсолютно безопасных вакцин не существует и неприятные побочные эффекты от западных антиковидных препаратов являются приемлемыми. Он подчеркнул, что любая вакцинация связана с определенным риском осложнений.